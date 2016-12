Défaite de Boko Haram à Sambissa : Shekau dément l’armée nigériane

Le revoilà. Abubakar Shekau est apparu dans une nouvelle vidéo, révèle The Guardian lu à Dakaractu.com. Le chef d’une frange de Boko Haram a fait cette sortie pour démentir l’information selon laquelle lui et ses hommes seraient chassés de la forêt de Sambissa. L’armée nigériane a annoncé avoir nettoyé ce bastion de Boko Haram et procédé à des arrestations de membres de la secte. « Nous sommes en sécurité. Nous n’avons été chassés par qui que ce soit », a affirmé Shekau, flanqué de ses partisans.