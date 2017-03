Décret prononçant la désaffectation d’un terrain d’une superficie de 07 hectares situé dans le camp militaire de Thiaroye

Selon les informations de Libération, le président Macky Sall a pris un décret prononçant la désaffectation d’un terrain d’une superficie de 07 hectares situé dans le camp militaire de Thiaroye, et affectant ledit terrain à la ville de Pikine pour les besoins de la délocalisation du marché de Thiaroye, impacté par le TER. Dans le cadre du projet de réalisation du « Train Express Régional », Dakar - AIBD, le site actuel du marché est impacté par le tracé et l’aménagement prévu pour le transport des usagers.

Cette situation nécessite la délocalisation du marché de Thiaroye dans le but de maintenir les activités des populations de ladite localité. Dans cette perspective, un terrain d’assiette d’une superficie de 07 hectares est proposé dans le périmètre du camp militaire de Thiaroye. La commission de contrôle des opérations domaniales, réunie le jeudi 12 janvier 2017, avait émis un avis favorable à la désaffectation aux Armées dudit terrain, et à son affectation à la Ville de Pikine pour le recasement des occupants du marché de Thiaroye.