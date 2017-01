Décret Trump anti-réfugiés : un juge interdit l'expulsion des personnes interpellées

Les défenseurs des droits civiques ont remporté samedi soir leur première bataille face à Donald Trump et son décret anti-réfugiés.

Le bras de fer est engagé entre plusieurs associations et Donald Trump sur le sort des réfugiés. Les défenseurs des immigrés ont remporté samedi soir une première manche contre Donald Trump en obtenant d'un juge fédéral qu'il empêche l'expulsion des personnes interpellées en vertu du décret anti-réfugiés signé vendredi par le président américain.





Un juge fédéral américain conteste le décret anti-réfugiés. Un juge fédéral américain a donné partiellement raison samedi soir à des ONG qui contestaient le décret anti-réfugiés signé par Donald Trum. Selon un document du tribunal fédéral, la juge fédérale de Brooklyn, Ann Donnelly, qui avait été saisie par plusieurs associations de défense des droits de l'homme dont la puissante ACLU, a ordonné aux autorités américaines de ne procéder à aucune expulsion de ressortissants des sept pays musulmans concernés par le décret - Iran, Irak, Yémen, Somalie, Libye, Syrie, Soudan - disposant des papiers les autorisant à entrer aux Etats-Unis.

En empêchant le gouvernement d'expulser les passagers interpellés après une audition d'urgence samedi soir, la juge Ann Donnelly n'a pas réglé toute l'affaire, a reconnu l'avocat de l'ACLU Lee Gelernt, en évoquant une nouvelle audition en février. Mais elle a accordé un précieux répit aux associations et à toutes les personnes interpellées. «L'important ce soir était que personne ne soit remis dans un avion», a souligné M. Gelernt à sa sortie du tribunal. Une autre juge fédérale de Virginie a annoncé dans la foulée une décision similaire, concernant cette fois les passagers interpellés à l'aéroport de Dulles, près de Washington, selon le quotidien The Charlotte Observer.



Au moins sept personnes bloquées à Paris. SelonBFMTV qui cite la compagnie Air France, au moins sept personnes ont été bloquées samedi à Paris à l'embarquement de vols à destination des Etats-Unis en raison de l'application du décret anti-immigration signé par le président américain.



De 100 à 200 personnes bloquées dans les aéroports aux Etats-Unis. Selon l'ACLU citée par le journal Le New York Times, de 100 à 200 personnes étaient samedi retenues dans les aéroports du pays. Des rassemblements spontanés de plusieurs milliers de personnes ont été enregistrés dans plusieurs aéroports du pays pour obtenir la libération des passagers d’origine étrangère.



Un décret jugé discriminatoire. Le décret interdit pour 90 jours l'entrée aux Etats-Unis aux ressortissants de sept pays musulmans jugés dangereux, le temps de revoir les critères d'admission pour les réfugiés en provenance de ces pays.

Les associations le jugent discriminatoire et anticonstitutionnel, puisqu'il s'applique à des ressortissants disposant de papiers d'immigration en règle. Elles invoquent le 5e amendement pour estimer que toute remise en cause de leurs papiers ne peut être décidée arbitrairement par le gouvernement et nécessite une décision de justice. L'application de ce décret anti-réfugiés dès vendredi soir a pris par surprise des personnes qui étaient déjà dans l'avion ou prêtes à partir.



Leparisien.fr avec AFP