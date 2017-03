Découverte du corps sans vie de la dame Yemeu Sène alias "NDEYE FALL"

Le mardi 21 mars 2017, aux environs de 11 heures, le Lieutenant de Police Babacar MBENGUE, Chef du Poste de Police des Parcelles Assainies à Thiès, et ses hommes ont été informés de la découverte d'un corps sans vie, dans un terrain vague utilisé comme dépôt d’ordures situé à 200 mètres derrière l’hôtel «Résidence Lat Dior», sis au quartier Mbour 3 à Thiès. Ledit corps a été trouvé par les passants et le transport effectué sur les lieux a permis de constater qu’il s’agissait d’un individu de sexe féminin, âgé entre 35 et 40 ans, type africain, teint un peu clair et de taille moyenne.



La victime était allongée sur le sol, à moitié nue et des traces de sang ont été constatées dans sa bouche, au niveau de ses narines et sur ses parties intimes. Un sac à main de couleur noire a été retrouvé également sur les lieux et contenait une bouteille de lait de corps, une perruque, des chaussures de femme ainsi qu’un un téléphone portable.



Les investigations menées ont permis d'identifier la victime comme suit: Yemeu FALL alias «Ndéye FALL», née à Thiès, de feu Cheikh et de Khayta DIENG, femme de ménage de profession, divorcée et mère de 03 enfants (tous des filles), domiciliée au quartier Mbour 1.



Après les constatations d'usage, le corps a été déposé au niveau de la morgue de l’hôpital régional de Thiès et sur demande du médecin légiste, une réquisition a été adressée à son collègue de l’hôpital Aristide le Dantec à Dakar aux fins d’autopsie.



Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Thiès a été informé et une enquête ouverte.



Le Bureau des Relations Publiques de la Police Nationale