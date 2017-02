Découverte d’un corps sans vie à l’hôtel « Le Saloum » : Le défunt ne présentait aucune blessure selon la police

Un corps sans vie a été découverte à la chambre n°13 de l’hôtel «Le Saloum » sis à Rebeuss dans la nuit du 25 au 26 Février 2017, aux environs de 01heure, informe un communiqué du Bureau des Relations Publiques de la Police Nationale.







Aux fins de vérification de cette information, un transport sur les lieux a été effectué, ce qui a permis de confirmer l’existence du cadavre d’un individu de sexe masculin.



Selon le gérant de l’hôtel, le défunt, en qualité de client, est arrivé seul à son établissement à 19heures 43minutes. Il a reçu la clé de la chambre 13 où il s’est retiré.



Pour les besoins des constatations, la Division de la Police Technique et Scientifique (DPTS) a été saisie et les agents dudit service ont procédé à l’examen exhaustif des lieux et du cadavre. Le corps sans vie, torse nu, couché sur le dos, ne porte aucune trace de blessure.



Dans la chambre, il a été découvert, entre autres objets, une canette de boisson énergisante déjà consommée des effets vestimentaires, un téléphone portable et un portefeuille contenant dix- neuf mille deux cent (19 200) FCFA.



Le défunt, a été identifié comme suit : Bakary NDIAYE, né le 30/03/1959 à Dakar, fils d’Oumar et de Khady FALL, domicilié à la Medina rue 9x12.



A la fin des opérations, une réquisition a été adressée au Médecin chef de l’hôpital Aristide Le Dantec où le corps est déposé par les Sapeurs Pompiers et une enquête est ouverte.