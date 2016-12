Décorticage discours nouvel An Macky Sall : Dakaractu vous propose un plateau de choix

Attendu comme chaque année, le discours du Chef de l’Etat Macky Sall sera dans la foulée décortiqué pour permettre à tous les concitoyens de saisir les différentes politiques économiques, sociales, culturelles ou sportives qui seront mis en place. Votre site préféré Dakaractu ne sera pas en reste. En effet, comme depuis quelques temps et à l’occasion des grands événements, un plateau spécial et en direct sur votre plateforme vous sera proposé. Des invités importants sont attendus. En effet Abdou Mbow, Vice Président de l’Assemblée Nationale, Abdou Karim Sall, Coordinateur des cadres de l’APR de Pikine et Coordinateur APR/Mbao, Alinard Ndiaye, membre du comité Directeur du PDS et de la cellule de communication du parti libéral et enfin Samba Bathily, député Rewmi, secrétaire national coordinateur départemental Rewmi Pikine vont en découdre, avec le journaliste Moustapha Mbaye comme modérateur.

Dakaractu vous promet des échanges riches et fructueux...