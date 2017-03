Décoration : L'Ambassadeur Léopold Diouf honoré de la médaille de l’ordre du mérite français

L’ancien Directeur général de la Police Nationale, S.E.M Leopold Diouf, actuel Ambassadeur du Sénégal près le Saint Siège (Vatican), a été décoré ce lundi à Rome de la médaille de l’ordre national du mérite de la France. Selon une note qui nous a été transmise, cette décoration a été décidée en 2006, lorsque Léopold Diouf Directeur général de la Police Nationale à l’époque, avait effectué une visite en France sur invitation de son homologue français Michel Gaudin.



La cérémonie selon la même source, a lieu à l’Ambassade de France auprès du Saint Siège, et s'est déroulée en présence de l’Ambassadeur du Sénégal en Italie, des consuls du Sénégal à Milan et Naples, du chef du bureau économique du Sénégal en Italie, des Ambassadeurs accrédités auprès du Saint Siège, de ceux du groupe africain, du chef du protocole du Vatican, du consul honoraire du Sénégal à Livorno, du personnel diplomatique du Sénégal et de la famille du récipiendaire.



L’Ambassadeur Léopold Diouf a remercié son homologue, l’Ambassadeur de France auprès du Saint Siège S. E. M. Philippe Zeller qui lui a remis la médaille pour cette décoration. Il a dédié cette médaille à ses défunts parents et à toute la Police Nationale, a tenu à remercier le Chef de l’État S. E.M. Macky Sall pour sa confiance ainsi que le Ministre des Affaires étrangères Mankeur Ndiaye pour son soutien.