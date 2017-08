Décision : Le Conseil Constitutionnel rejette le recours tendant à l'annulation du vote à Touba

C'est une décision de rejet que le Coseil Constitutionnel a rendu, ce lundi, au sujet de la requête tendant à l'annulation du vote à Touba. Idem pour le recours sollicitant la reprise du scrutin dans tout le département de Mbacké. Ces recours ont été introduites par Maîtres Abdoulaye Babou et Bassirou Ngom, agissant au nom et pour le compte de Serigne Abdou Mbacké Ndao, investi par la coalition Benno Bokk Yakaar, sur la liste départementale de Mbacké.

Les deux avocats avaient fait observer que "le scrutin n'a pu se tenir dans 220 bureaux de vote, pour un total de quatre-vingt-neuf mille six cent quarante et un (89.641) électeurs". Les requérants avaient signifié aux 7 sages que "le saccage des bureaux de vote, qui a eu pour cadre une localité qui est favorable à la coalition Benno Bokk Yakaar, est de nature à porter atteinte à la sincérité du vote". Cependant, ils avaient sollicité à titre principal, l'annulation des élections dans la localité de Touba et la tenue d'élections partielles dans le département de Mbacké. À titre subsidiaire, les conseils avaient demandé l'attribution par le Conseil Constitutionnel, des cinq sièges du département de Mbacké à la coalition Benno Bokk Yakaar. Ces demandes ont été purement et simplement rejetées...