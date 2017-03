Décès du légendaire Raymond Kopa à 85 ans

Véritable légende du football français, Raymond Kopa est décédé ce vendredi matin à Angers, où il était hospitalisé depuis dimanche, annonce Le Courrier de l'Ouest. Cet attaquant d'origine polonaise, de son vrai nom Kopaszewski, a marqué l'histoire du football français comme personne ne l'avait fait avant lui. Il avait amené Reims en finale de la Coupe des Clubs Champions en 1956, avant d'être transféré au sein de la première Dream Team de l'histoire, au Real Madrid, avec qui il remporte trois C1, et ne perd qu'une seule rencontre à domicile en trois ans.

Elu Ballon d'Or en 1958, il est aussi élu meilleur joueur de la Coupe du monde en Suède, devant Pelé, pourtant vainqueur de la compétition avec le Brésil. Cette récompense lui vaut le surnom de Napoléon du football. Il avait ensuite terminé sa carrière au Stade de Reims. A la fin de sa carrière, il avait créé une marque de vêtement et de chaussures à son nom qui a eu un certain succès, avant de prendre sa retraite en 1991.