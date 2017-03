Décès de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane SY al Maktoum : Les liens entre Touba et Tivaouane ravivés

Annoncé à Tivaouane jeudi 16 mars dans l’après-midi, Serigne Bassirou Abdou Khadre est arrivé chez Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine vers 19 heures. Accueilli par des talibés tidianes en transe, le porte-parole du Khalife général des mourides devait de temps à autre marquer un arrêt de quelques secondes, histoire de permettre aux hommes préposés à la sécurité de lui baliser la voie.



Ainsi, paré de son habituel calme olympien, l’émissaire de Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké accède au salon de Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine où il est reçu par Serigne Mbaye Sy Mansour au nom du nouveau Khalif général des tidianes. Commence dès lors un échange sincère d’amabilités entre autorités tidianes et mourides.



Dans son discours, Cheikh Bass Abdou Khadre a rappelé les rapports de bon voisinage qui ont toujours prévalu entre les deux familles. Sur Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, il a fait remarquer qu’il était bien apprécié et respecté des mourides.



Après avoir écouté religieusement l’envoyé spécial de Cheikh Sidy Makhtar Mbacké, Serigne Mbaye Sy Mansour a eu pour mots de raviver liens de sang et de principes qui unissent Touba et Tivaouane. Pour ces raisons, commente le marabout, ces deux familles religieuses doivent accorder leurs violons pour le triomphe de la religion musulmane...



A noter que Serigne Mbaye Sy Mansour n’était pas à court d’histoires drôles pour noyer l’ambiance de deuil qui régnait dans la salle. Et il est parvenu à ses fins puisqu’à la fin de la rencontre qui a duré près d’un tour d’horloge, les sourires ont pris le dessous sur les mines tristes. Aussi faut-il relever que Touba a remis en guise de « diakhal » une enveloppe consistante dont le montant n’a pas été révélé…