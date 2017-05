Décès de Jean Karim Fall

En reportage au sommet du groupe des sept (7) pays les plus industrialisés (G7), le Chef du service Afrique Rfi et rédacteur en chef de France 24 est décédé, ce vendredi 26 mai 2017, en Sicile en Italie.



Né en 1941 à Diourbel, au Sénégal, diplômé de l'IFP, Karim Fall débute sa carrière de journaliste comme reporter-présentateur à Radio-Sénégal en 1968.



Dans son dernier Tweet datant de plus de 18 heures de temps, Jean Karim Fall écrivait : « Les dirigeants du G7 entendront ils l'appel au secours de ces femmes et hommes qui fuient la misère et la guerre? »



« Suite à son renvoi pour un éditorial critique contre le président d'alors L. Senghor en 1974, il s'exile en France la même année en intégrant la radio RTL. Il y restera vingt-sept ans cumulant les fonctions de chef des éditions, reporter, présentateur, rédacteur et chef des informations. Depuis 2002, il est consultant pour divers médias audiovisuels », mentionne sa biographie.