Décès de Al Makhtoum : Me El Hadj Diouf a présenté ses condoléances à Al Amine.

La prière du vendredi, la première après le rappel à Dieu de Al Makhtoum, la première sous le califat de Al Amine, a été l'occasion pour le leader du PTP, Me El Hadj Diouf, de présenter ses condoléances. Reçu dans la grande mosquée de Tivaouane, Me El Hadj Diouf a présenté ses condoléances à son cousin serigne Abdoul Aziz, Al Amine et à toute la famille de Maodo. Le député du peuple, leader du PTP de déclarer " le Sénégal a perdu avec le rappel à Dieu de serigne Cheikh Tidiane Sy, Al Makhtoum, l'une des personnalités les plus remarquables après notre accession à la souveraineté internationale." Et Me El Hadj Diouf de mettre en relief la dimension de l'illustre disparu qui selon lui, "a été un érudit hors pair et un grand patriote. C'est une perte immense pour le Sénégal"