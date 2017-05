Débat sur le Franc CFA : Mamadou Lamine Diallo demande au Ministre Amadou Ba d’en énumérer les inconvénients

Mamadou Lamine Diallo, le Président du mouvement Tekki dans sa question hebdomadaire au Gouvernement, s’intéresse au Cos Petro-Gaz. Il a demandé au Collectif pour le Recouvrement des Avoirs Pétroliers et Miniers de s’intéresser à cet organe. « Le Cos Gaz peut-il garantir une gouvernance vertueuse du gaz sénégalais ? Le Collectif pour le Recouvrement des Avoirs Pétroliers et Miniers doit s’intéresser à cet organe » prône t’il.

Dans sa question nouvelle, il s’est attaqué à une sortie du ministre Amadou Ba, qui aurait dit que le Franc CFA présente plus d’avantages que d’inconvénients. Le député de le défier d’énumérer les inconvénients du Franc CFA et de demander aussi de surveiller de près l’endettement de l’Etat.