Débat / Imam Ndao gravement malade deux ans après son arrestation : Me Babacar Ndiaye et « Nittu deugue » pressent les autorités

Le 27 octobre 2015 à Ngane-une commune de Kaolack-, l'imam Alioune Badara Ndao, plus connu sous le nom de imam Ndao, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt pour les faits d'association de malfaiteurs avec une entreprise terroriste, blanchiment de capitaux, dans le cadre d'une activité terroriste en bande organisée…



Deux ans après, il n’est pas encore jugé. Ainsi, son avocat Me Babacar Ndiaye, sur le plateau de Dakaractu, déplore les lenteurs liées à son sort. La robe noire est d’autant plus choquée que son client serait gravement malade.

Quant à Karim Xrum Xraax, président du mouvement" Nittu deugue très actif dans le combat pour la libération de l’imam, il est largement revenu sur les missions assignées à son mouvement, tout en interpellant l’Etat du Sénégal, au plus haut niveau, pour la libération de Ndao.