De retour de la Coupe du Monde : Les joueurs sénégalais du mini-foot accueillis à l'aéroport

Les joueurs sénégalais du mini-foot sont arrivées, ce lundi en début de soirée, à l’aéroport Léopold Sédar Senghor, sous le soutien de quelques supporters venus saluer leur performance à la Coupe du Monde, Tunisie 2017. Les coéquipiers de Momo Cissé et le staff de l'équipe nationale, qui ont remporté la médaille de bronze étaient détendus en franchissant la zone arrivée, où des dizaines de fans, proches, parenté amis les attendaient. Cheikh Sidy Ba et ses hommes ont été félicités pour leur beau parcours au Mondial du mini-foot en Tunisie.

Le ministre conseiller Mor Ngom, ainsi que des autorités municipales étaient également présents. Le ministre a salué un par un les 14 joueurs et le staff technique, ainsi que les membres du Comité pour le développement et la promotion du mini-foot au Sénégal.

Des médailles en bronze autour du cou quelques joueurs et l'entraîneur ont fait des déclarations au micro des journalistes.