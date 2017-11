De Tivaouane, Macky Sall constate l'échec du dialogue : « On ne peut pas être d’accord sur tout »

Pas plus tard que lundi passé, le président de la République, de la tribune du Conseil présidentiel sur l’investissement, se prononçant sur le dialogue en cours, boycotté par l’opposition dite significative, a déclaré que ceux qui veulent pas participer à ces concertations sont libres d’opter pour la politique de la chaise vide. Ce qui peut être perçue comme un signe de radicalisation, consécutivement à sa révélation niant tout pour parler secret avec le Pds.



Macky Sall, qui est en visite à Tivaouane, a précisé sa pensée ce mercredi en présence du Khalife général des Tidianes, chez qui il est allé, selon ses propos, solliciter des prières pour la réussite dudit dialogue. « Je suis pour le dialogue. Mais dialoguer ne vaut pas dire que je dois laisser les autres faire mon travail à ma place. Dans une démocratie qui se respecte, chacun (pouvoir et opposition) doit remplir son rôle correctement. On ne peut pas être d’accord sur tout. En cas de blocage, on peut s’en remettre à l’Assemblée nationale qui est l’espace de discussion par excellence », éclaircira Macky Sall.