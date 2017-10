Darou Mbitéyène : Le Khalife général de Médina Baye offre à la population une journée de consultation médicale gratuite

A travers une journée médicale gratuite, les populations de Darou Mbitéyène et environ, c'est-à-dire des villages de Ndiakhaté, Keur Madiabou, Sékhla Diarga, Keur Ngéne, Thioubène, entre autres, ont bénéficié de soins de santé de qualité par le biais des blouses blanches qui ont été enrôlées par le comité qui s’occupe de l’organisation de cette journée.



Selon l’infirmier chef de poste de Darou Mbitéyène, plusieurs services ont pris part à la consultation médicale. « Il y a entre autres la médecine générale, l’ophtalmologie etc. En plus de cela, plus de 150 enfants ont été circoncis. »





Venu représenter le khalife général de Médina Baye, Cheikh Barham Niang, a transmis un message de satisfecit de la part du guide spirituel des talibés Baye à l’endroit des organisateurs, des partenaires tels le cercle de Dakar, l’association Solidatain (solidarité avec Darou et Taiba Niasséne), la municipalité de Ndiaffate, le directeur de l’hôpital régional, ainsi que les districts sanitaires de la région de Kaolack.



Pour rappel, la localité de Darou Mbiteyene a été créée en 1905 par son défunt fondateur, El Hadji Aly Bitéye. L’actuel khalife général de Médina Baye s’y était installé depuis des années sur instruction de son père, Cheikh Al Islam. D’ailleurs, sa propre mère, Mame Mariama Niang est née dans ce village.