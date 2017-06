Daouda Dia 1er questeur : « Me El Hadji Diouf a reçu 500 000 CFA au mois d’Avril… La facture la plus élevée pour vidange est de 166.286 FCFA»

Me El Hadj avait soulevé un gros lapin concernant la facturation de la vidange des véhicules à l’Assemblée. Un premier démenti lui avait été servi par le 2ème Questeur à l’Assemblée. L’avocat avait alors exhibé ses preuves. Cette fois, c’est le 1er Questeur, en l’occurrence Daouda Dia, qui vient lui-même nier les propos de Me Diouf.

Selon Daouda Dia, en matière de gestion des véhicules de l’Assemblée nationale, il existe plusieurs étapes. Pour chaque véhicule à traiter, le chef de garage autorise une entreprise agréée à effectuer le diagnostic qui établit une facture pro-forma ou présente un devis détaillé au chef de garage. Ce dernier a en charge de soumettre au Député concerné un formulaire de demande de réparation où est précisée la nature des interventions à effectuer, en y joignant le devis que le Député vise. La facture est présentée à la comptabilité, pour traitement et règlement. Tous ces documents sont classés avec soin.

Selon Daouda Dia cependant, Maître Diouf omet sciemment de préciser qu’il a toujours signé les formulaires évoqués ci-dessus, sans aucune observation. Mais aussi, les montants des factures de vidange varient en fonction des pièces à changer, assure t’il.



« Pour les petites cylindrées, chaque vidange simple, sans changement de filtre, est facturée à 21.550 F (vingt et un mille cinq cent cinquante). Avec changement d’un filtre seulement, le montant est de 53.350 F (cinquante-trois mille trois cent cinquante F). Pour les Toyata Fortuner, la vidange avec changement de deux filtres est facturée, quant à elle, à 89.845 F (quatre-vingt-neuf huit cent quarante-cinq). Le montant des vidanges, avec changement du filtre à pollen (pour la climatisation), est de 128 785,20 F (cent vingt-huit mille sept cent quatre-vingt-cinq francs et vingt centimes) ».

Ce montant donc, poursuit le Questeur, El Hadj Diouf l’utilise, présentement, sans en donner les éléments composants. Quand les montants de la vidange dépassent ce chiffre, la facture la plus élevée est de 166.286 F (cent soixante-six mille deux cent quatre-vingt-six), c’est que le filtre à air est changé exceptionnellement, conclut-il sur ce chapitre.

Pour les pneus et le choix qui a été fait de l’entreprise Expert-auto, l’offre de cette entreprise, selon le Questeur, a été étudiée, en son temps, en bonne et due forme, avant agrément, selon la procédure normale et régulière de toujours. Étant par ailleurs selon la même source, la seule entreprise ayant les compétences requises, qui n’exigeait pas un paiement cash, elle accorde aussi à l’Assemblée nationale des facilités de paiement, avec des délais allant jusqu’à plusieurs mois.





Maître El Hadji Diouf, a reçu 500 000 CFA au mois d’Avril au titre d’allocation mensuelle de fonctionnement de groupe



Au sujet des indemnités, le Questeur a assuré que Me Diouf lui-même a reçu 500 000 CFA (cinq cent mille) au titre de la présidence tournante des Non-inscrits pour le mois d’avril 2017. Le montant des allocations mensuelles destinées au fonctionnement de ces Groupes parlementaires est réparti selon la taille de ces entités.

C’est ainsi que le Groupe Bennoo Bokk Yakaar, (118 députés), le Groupe des Libéraux et Démocrates (13 députés) et les Non-inscrits, (qui ne constituent pas un groupe parlementaire à proprement parler), ont respectivement 5 000 000 F (cinq millions), 1 000 000 F (un million) et 500 000 F (cinq cent mille). Quant aux Commissions permanentes, pour leur fonctionnement, elles ont chacune un montant de 1 000 000 F (un million), sauf la Commission de Comptabilité et de Contrôle et la Commission des Délégations qui ont chacune 850 000 F (huit cent cinquante mille)