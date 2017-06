Dame Diop, Apr Diourbel : « Le départ de Aminata Tall ne me favorise pas…»

Le coordonnateur de l’Alliance pour la République de Diourbel, Dame Diop, s’est épanché sur la décision de Mme Aminata Tall de transférer son lieu de vote à Dakar. Selon Dame Diop, la base a pris acte même si assure-t-il la situation n’est pas à son avantage.

« Je ne pourrais dire que c’est une situation qui me favorise. C’est le choix de Mme Aminata Tall, présidente du Conseil économique, social et environnemental, de ne plus voter à Diourbel. On respecte ce choix. Cela nous demande de redoubler d’efforts, de travailler davantage et de mériter ce legs politique qu’elle va certainement nous faire » a-t-il dit dans un entretien avec lui.

Il a ajouté être optimiste « parce qu’à Diourbel, aujourd’hui il y a de jeunes cadres politiques très compétents sur tous les domaines qui émergent et qui sont très engagés politiquement et qui seront certainement capables de reprendre le flambeau et de le porter plus haut » dira-t-il.

Il s’est aussi félicité du choix du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne comme tête de liste nationale de BBY aux prochaines élections législatives.

«Je pense que c’est un excellent choix. Mahammed Boun Abdallah Dionne est un homme compétent et dynamique. Il est également un homme de consensus et surtout loyal au président de la coalition. Donc je pense qu’il a le profil de l’emploi et qu’il pourra faire un excellent résultat au soir du 30 juillet. Il n’y a pas de raison qu’il ne fasse pas de bons résultats ».

Pour finir il a lancé un appel à tous les camarades de BBY à soutenir les camarades investis. « Tout le monde ne peut pas être député. Ceux qui ne sont pas choisis doivent se sentir aussi concernés que ceux qui l’ont été. Tout le monde a peut-être le mérite et le profil d’être député, mais tout le monde ne peut pas être député. L’on comprenne que ces élections ne sont pas des élections des députés proprement dit, mais des élections de la coalition et de son président. Donc tous ceux qui ont été choisis et ceux qui ne l’ont pas été, doivent mouiller le maillot pour donner une majorité absolue au président de la coalition »