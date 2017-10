Dalifort : La députée Awa Niang offre son salaire pour permettre aux populations de bénéficier d’un projet d’assainissement

Les députés de la 13 ème législature se manifestent ces derniers jours par des actes de générosité envers les populations de leurs localités. Après le député Pape Sagna Mbaye qui a offert son salaire du mois à la radio « Oxy jeunes Fm », c’est au tour de la responsable des femmes de Pikine, et deuxième Questeur à l’Assemblée Awa Niang de faire pareil. Mais il faut rappeler que ce geste de l’honorable député était une promesse qu’elle avait faite aux populations de Dalifort, qui souffrent de problème d’assainissement dans cette zone sujette à des inondations.



C’est donc 24 familles qui ont bénéficié chacune d’une enveloppe de 37.000 francs Cfa afin de s’inscrire à un projet d’assainissement financé par l’État du Sénégal, la Banque arabe pour le développement économique de l’Afrique (BADEA) et le Fonds de l’OPEP pour le développement international. Il y aura 21,5 kilomètres de réseau d’assainissement d’eaux usées qui vont permettre le raccordement de 2250 domiciles



« Dalifort a un problème sérieux d’inondations et ce projet pour sa première phase réclamait aux populations 36.000 FCFA pour en bénéficier. Ce geste est donc purement social car mon rôle de député me l’exige » a expliqué le député.