Dakar "dans les ordures" mercredi : Les concessionnaires menacent d’arrêter leurs prestations pour défaut de moyens

La ville de Dakar risque d’être envahie par les ordures à partir de ce mercredi. Et pour cause, les concessionnaires chargés du ramassage des déchets dans la Capitale ont décidé d'arrêter leurs prestations de nettoiement à Dakar et ailleurs après la journée de demain mardi 24 octobre. En effet, ces concessionnaires qui disposent des moyens logistiques, selon une information que nous avons reçue, vont croiser les bras pour défaut de ressources, étant entendu qu'ils vont entrer à la fin du mois courant dans leur sixième mois de travail effectué et non rémunéré...