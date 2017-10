Dakar Digital Show#2 : La Sonatel veut dessiner un meilleur avenir pour les PME

La Sonatel a posé ce mardi, à la Place du Souvenir, l'acte 2 d'un programme d'activités sous la forme d'un forum intitulé Dakar Digital Show#2. Cette deuxième édition a réuni en synergie des personnes ressources et des intellectuels issus de divers milieux des startups.



Dakar Digital Show#2 de cette année est axé sur le thème : "Des innovations de rupture". A travers ce forum, la Sonatel veut "trouver des solutions innovantes à mettre au service des entreprises et des populations", selon Omar Guèye Ndiaye, Directeur général de Sonatel Multimédia. Si l’on en croit ce dernier, l’idée est d'engager des projets qui dessinent un meilleur avenir pour les entreprises digitales et autres PME.



Une visite des stands a permis de constater que Dakar Digital Show#2 a retenu des thématiques bien précises. Et, cette présente édition qui s’achève mercredi a déjà enregistré, des centaines de visiteurs, avec des ateliers organisés en simultané. Au final, des projets de production seront sélectionnés pour d’éventuels financements.