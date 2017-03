Dagana : Un responsable du PDS accuse le pouvoir de transfert d’électeurs

Selon Abdoulaye Ba Nguer, membre de la Section PDS de Dagana, pour mieux déstabiliser le parti fer de lance de l'opposition, « le régime de Macky Sall a entrepris, à travers son ministre de l'intérieur, militant de l'APR et organisateur du processus électoral, un vaste réseau de transfert d'électeurs vers la commune de Dagana à travers tout le Pays ».







En effet selon ce membre du comité directeur du PDS, à partir de « Dakar (Sous préfecture de Plateau par exemple), Saint-Louis, Kaolack, Thiès, Lompoul, Podor, et des communes du dit département, de jeunes innocents sont transférés par le biais de faux certificats de résidence aux fins de servir de bétail électoral au soir du 30 Juillet 2017 »



Il a appelé la Justice, la CENA et la DAF à faire leur travail, conformément à la loi électorale en vigueur, en ôtant du fichier de la commune tous ceux qui ont usé de faux certificats de résidence pour pouvoir voter à Dagana.



« Nous demandons aussi que ce vaste réseau de délinquants falsificateurs de documents officiels soit démantelé et que les coupables soient traduits devant la Justice et punis sévèrement » conclura t’il, indiquant que les preuves détenues « sont claires, accablantes et sans équivoque ».