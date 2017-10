Dagana- Les jeunes de Mouhamadou Maktar Cissé sonnent la retraite politique d’Oumar Sarr du PDS

A en croire El hadji Malick Diop qui portait leur parole : «Aujourd’hui, le Walo est marron-beige. Sur les 11 Communes du département de Dagana (Saint-Louis), l’APR a tout raflé, même Dagana est tombé dans l’escarcelle de la mouvance présidentielle. Tout cela a été rendu possible grâce au leadership du Ministre Directeur général de la SENELEC, Mouhamadou Makhtar Cissé. Il a bien mouillé le maillot et nous instruit tous d’en faire de même. Le Pds a été rudement affaibli et nous lançons le défi d’anéantir les derniers résidus du parti de Wade dans tout le Walo », lance le responsable de la COJER, par ailleurs, conseiller municipal dans la commune de Gaya.

Et le 1er vice-président du Conseil national de la Jeunesse de Saint-Louis de lancer : «2019, c’est demain. Nous demandons au Président Macky de renforcer davantage notre leader Mouhamadou Maktar Cissé qui est en train d’abattre un travail de titan pour élargir les bases du parti présidentiel. Il a, aujourd’hui, un objectif unique : travailler à la réélection au premier tour de son excellence M. le Président de la République Macky Sall en 2019.»

Pour preuve, dira-t-il, « Makhtar Cissé donne la preuve que la compétence ne se proclame pas, mais s’exprime par le respect moral d’une obligation de résultats et de compte rendu. Il en a donné la preuve à la Direction générale de la Douane et à la Présidence de la République. Il en donne ainsi une autre preuve à la tête de la SENELEC. »