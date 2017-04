Daaka de Médina Gounass : Des médicaments périmés pour bétail saisis

Des médicaments jugés périmés et pour le bétail ont été saisis par le service régional de l’élevage de Vélingara, au Daaka de Médina Gounass qui se déroule en ce moment dans cette partie du Sénégal. Cette opération de saisie conjointe avec l’ordre des vétérinaires, a permis d’appréhender plusieurs personnes. Ces médicaments destinés aux animaux sont estimés à plus de deux millions de FCFA, mais ont des conséquences nocives sur les animaux et partant sur les hommes aussi.