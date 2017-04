Daaka Madina Gounass : L'Artp met en place un dispositif de veille et de contrôle de la QoS

L’Autorité́ de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) durant toute la période du Daaka Madina Gounass 2017, va descendre sur le terrain pour veiller à la prise en charge effective par les opérateurs d’éventuelles perturbations. A cet effet, selon une note des gendarmes des télécommunications « une équipe technique de l’ARTP est présente à Madina Gounass pour effectuer des tests qualitatifs sur le site et ses environs. Cette équipe sera en relation permanente avec les opérateurs pour la prise en charge de tout problème technique ou dysfonctionnement qui pourrait survenir ». Ainsi l’ARTP met en place un dispositif de veille et de contrôle de la qualité́ de service offerte par les opérateurs de téléphonie mobile, Orange, Tigo et Expresso.