DROITS ATTACHÉS À SES LOGOS ET DROITS D’IMAGE : La FSF met en demeure tout contrevenant

Titulaire des droits attachés à ses logos, marques et signes distinctifs ainsi que des

droits d’image des équipes et sélections nationales de football du Sénégal et événements organisés autour de celles-ci, la Fédération sénégalaise de football, constatant « l’exploitation abusive et indue de ses droits par des tiers à des fins marketing et commerciales, notamment sur les réseaux sociaux, par voie écrite, audiovisuelle et par la fabrication de gadget reproduisant son logo », rappelle que « lesdits droits font l’objet d’exploitation commerciale à travers les accords de sponsoring et partenariat avec des sociétés qui contribuent généreusement à la promotion et à l’organisation du football local et à la prise en charge des équipes et sélections nationales de football ».

« Tous biens considérés et réitérant son appel au soutien à l’unisson de toute la population à son équipe nationale, la FSF invite cependant les concernés à cesser toute utilisation non autorisée de ses droits et invite les intéressés à prendre contact avec son Secrétariat Général pour un partenariat. A cet égard, elle se réserve le droit d'initier toutes actions judiciaires idoines à l'encontre de tout contrevenant et informe que des sociétés de la place ont déjà fait l'objet de condamnation au paiement de dommages-intérêts par les juridictions compétentes »