DRAME SUR LA ROUTE DE POROKHANE - Aminata Tall au chevet des familles éplorées

La mort atroce par accident de 12 Sénégalais tous originaires de Diourbel en provenance de Porokhane en février dernier reste encore un terrible souvenir pour les populations du Baol. Remarque faite par Aminata Tall qui a été au chevet, hier, des familles sinistrées. La présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental a rendu visite ainsi aux héritiers et parents des disparus pour leur apporter le soutien de l'institution qu'elle dirige, quelques semaines après leur avoir distribué, par le canal de son conseiller technique Diégane Guèye, du riz et quelques enveloppes financières.



Aminata Tall a regretté l'accident et invité à la prudence sur les routes. Elle a profité de l'occasion pour donner délivrer des versets du Saint Coran aux familles concernées. Une autre délégation de la présidente du Cese est envoyée auprès des 20 autres Diourbellois dans le coma à L’Hôpital de Kaolack et de Diourbel, notamment pour les aider dans l’achat d’ordonnances.



Les 12 victimes, pour rappel, ont été inhumées ensemble dans les cimetières de Keur Gou Mac à Diourbel...