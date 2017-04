DRAME AU DAAKA - Le Président Sall décrète trois jours de deuil et annonce des mesures

Quelques heures après avoir dépêché son ministre de l'intérieur Abdoulaye Daouda Diallo, au chevet des blessés suite au terrible incendie qui a affecté le Daaka, le Président de la République s'est rendu, ce vendredi, sur les lieux du désastre pour s'enquérir personnellement de la situation. Il était à la tête d'une forte délégation composée de ministres et d'hommes politiques comme Djibo Kâ, Abdou Fall... Une visite au travers des décombres, un entretien avec le Khalife Cheikh Ahmed Tidiane Bâ et une déclaration à la presse ont notamment ponctué son périple.





Le Président Sall se dira désolé du sinistre avant de présenter ses condoléances aux familles éplorées. Il annoncera de nouvelles mesures sécuritaires​ pour qu'un tel drame ne se reproduise plus. Il préconisera un meilleur aménagement du site séparant les cuisines du campement.





L'autre grosse mesure aura été de décréter un deuil national de trois jours. Le chef de l'État est reparti quelques moments avant la prière du crépuscule après avoir honoré celle du '' takussan'' à Médina Gounass aux côtés du Khalife.