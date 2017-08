DOCUMENTAIRE - Les trésors cachés de l’Aire Marine Protégée de Saint-Louis (vidéo)

Sur la pointe nord de la Langue de Barbarie, une fine bande de sable scintillante garde les trésors environnementaux les plus riches de Saint-Louis. L’Aire Marine Protégée de Saint-Louis (AMP) est une diversité de flore et de faune méconnue, surveillée par un groupe d’hommes, en constante alerte. D’un côté, des éléments des Services des Eaux et Forets et l’autre des bénévoles, membres du comité de gestion engagé à préserver les multiples ressources naturelles de l’AMP. Sur les 400 espèces de poisson présentes au Sénégal, 89 vivent ici. Une colonie d’oiseaux s’épanouit dans belle biodiversité verdoyante. Une synergie écologique a permis de reboiser des filaos sur plus de 50 ha de terres pour stopper l’avancée marine sur cet écosystème fragile. Toutefois, malgré les efforts combinés et les actions de sensibilisation, l’indiscipline agresse ce bijou au quotidien. Les vacanciers qui squattent ce milieu, y jettent de la plastique et toutes autres formes de déchets, aggravant ainsi le péril. Immersion dans les trésors cachés de l’Aire Marine Protégée (AMP), un documentaire de Ndarinfo.com. Regardez !