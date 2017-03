(DOCUMENT) Lettre du Président Abdoulaye Wade aux responsables et militants du Parti Démocratique Sénégalais (PDS)

«J’ai suivi avec beaucoup d’attention les activités du Parti et l’exécution de mes recommandations et directives que j’ai adressées au Comité Directeur. Je suis particulièrement satisfait des résultats de la mission que j’ai ordonnée pour transmettre mon message à toutes les fédérations et sections, plus généralement à toutes les structures du Parti.

Les résultats obtenus sont allés au-delà de mes attentes. Partout, les militants et responsables ont répondu à mon appel avec enthousiasme, mais surtout avec détermination et une ferme volonté de traduire en actes notre désir commun de reconquérir démocratiquement le pouvoir et poursuivre la grande œuvre que nous avons entreprise pour hisser notre pays dans une Afrique unie qui occupe la place que lui assignent ses richesses exceptionnelles en ressources naturelles de toutes sortes, son travail et le mérite de ses fils.

Je vous exhorte à continuer dans cette direction et vous sortirez vainqueurs des épreuves qui nous attendent.

Je félicite les membres du Comité directeur pour le travail accompli, les militants et responsables de toutes les sections ainsi que les nombreux mouvements Karimistes pour un accueil réservé aux membres de la commission des tournées et leur formidable mobilisation qui démontre la vitalité du SOPI et son appropriation par toutes les couches de notre peuple.

Je félicite et re- nouvelle ma totale confiance au frère Oumar SARR que j’ai choisi pour me seconder dans la conduite des affaires de notre parti. Il exécute sa mission avec compétence, loyauté, et beaucoup de lucidité et de retenue. Il a mon total soutien. Je vous avais dit : « conformément à son habitude, le Gouvernement va utiliser les ennemis du dehors – c’est naturel - mais, aussi, ceux de l’intérieur, tapis et camouflés en notre sein qui vont, sous le prétexte de sauver le parti d’un prétendu risque de phagocytose des fronts et des alliances, entreprendre une campagne de discrédit et d’insinuations sournoises pour saper le moral des militantes et des militants. Mais ceux-ci, formés à l’école d’une opposition qui s’est forgée le temps d’une génération saura faire face».

Je suis heureux de constater que je ne me suis pas trompé sur la capacité de nos militants et responsables à faire fi des attaques de toutes sortes, venues de toutes parts, de ne pas se détourner de l’essentiel en se concentrant sur l’objectif que je vous ai assigné : mobiliser le Parti, nouer les alliances les plus intelligentes et reconquérir le pouvoir pour continuer l’œuvre du SOPI. Cette reconquête du pouvoir ne pourra se faire qu’avec une discipline réelle dans le Parti. Sans cette discipline, notre Parti sera peu audible.

Notre Parti a toujours admis des débats les plus larges et continuera à le faire. J’ai nommé un Secrétariat national plus large, véritable école de formation, qui renforcera les capacités des responsables sur les terrains coriaces vers lesquels nous nous dirigeons. Il pourra s’adosser sur une Commission de discipline mieux organisée. Notre Parti peut porter tous les débats mais dans la discipline et le respect mutuel. Je vous exhorte, enfin, à vous mobiliser davantage pour inscrire sur les listes électorales tous nos compatriotes qui en ont l’âge et qui le désirent. Mili- tantes, militants et sympathisants, levez-vous et recherchez une entente avec toutes les autres forces de l’opposition et la société civile pour l’exécution de cette tâche qui requiert toute notre énergie. »



Secrétaire Général national



Maitre Abdoulaye Wade