DJEDDAH THIAROYE KAW - La Première Dame offre 250 latrines à des familles démunies

'' Marième Faye Sall est pour nous familles vivant à Djeddah Thiaroye Kaw un mécène inégalable, tant son soutien et sa générosité sont d'expression fréquente chez nous ''...Un mot de gratitude lâché par Mamadou Libasse Basse, jeune Mackyste et Responsable politique de l'Apr dans la banlieue de Dakar. La première dame vient, en effet, de mettre à la disposition de familles déshéritées de cette localité de Dakar 250 toilettes.



Un geste hautement salué par les populations qui, selon notre interlocuteur, en avaient hautement besoin. '' Des premières dames qui se sont succédé au Palais, Marième Sall est la seule qui se soit investie à soutenir les familles pauvres ou déshéritées. Jamais de tels efforts n'ont été consentis avant pour soulager des centaines de populations. Je rappelle qu'elle a déjà construit ici une mosquée. Les travaux pour la mise en place de ces latrines ont démarré sans bruit ni tintamarre. C'est nous qui avons senti la nécessité de le dire pour que nul n'en ignore ''. L'on signale qu'un travail d'enquête a déjà été fait pour identifier les foyers qui en avaient le plus besoin.