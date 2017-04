DIVERGENCE OU CLANISME AU SEIN DE LA JEUNESSE REPUBLICAINE : Les précisions de la COJER nationale

Sur instruction du Président de la République, Président et Autorité morale et politique de l’APR, Macky Sall, la COJER a décidé de consolider son dynamisme unitaire par relever avec panache le défi des Législatives et des enjeux électoraux futurs. La COJER n’a qu’un seul et unique leader pour qui elle est au front. C’est le Président Macky Sall et personne d’autre. Elle ne connait ni de clan, ni de tendance. Elle n’a qu’un seul camp, le Président Macky Sall. Elle n’a qu’un seul agenda politique, le combat pour le triomphe des idéaux qu’il porte. L’APR est un parti démocratique. Elle est inextricable aux valeurs de liberté d’expression et d’action. Les divergences de vue ne font que l’enrichir et consolider sa vitalité politique au service exclusif de son Autorité politique Supérieure, Macky Sall



La COJER reste ainsi plus que jamais engager pour le triomphe de l’idéal républicain et de la vision d’avant-garde et d’anticipation du Président de la République qui a mis, en virtuose, le Sénégal sur l’ingénieuse orbite de l’Emergence. Aucune autre ambition ne la nourrit si ce n’est la consolidation de la force nationale de l’APR, l’ancrage de l’écrasante majorité de la jeunesse sénégalais dans le parti, l’élargissement de ses bases et le triomphe électoral pour une majorité présidentielle confirmée.



La COJER mène son combat pour le Sénégal sous l’inspiration, la vision et la houlette du Président Macky Sall, Bâtisseur et Traceur de Destin. Elle n’en démord pas.



A cet effet, j’invite tous les Responsables et militants de la COJER à raffermir le dynamisme unitaire, à réunir toutes les énergies et toutes les forces politiques locales et nationales pour qu’au soir du 30 Juillet 2017, les Législatives se closent en apothéose pour l’APR et la Coalition Benno Bokk Yakaar au bénéfice politique et institutionnel du Président Macky Sall.



C’est dans cette seule perspective que s’inscrit la consolidation de l’unité de la COJER. Cette résolution est irréversible.