DISPARITION : Un écolier de 3 ans a disparu depuis une semaine à Bignona

Un écolier de 3 ans a disparu depuis une semaine à Bignona. Et malgré les recherches lancées par les autorités, il n’est pas encore retrouvé.

Selon Amadou Lamine Guissé, le préfet de Bignona, « la disparition de l’enfant a été constatée depuis une semaine, l’enfant a été déposé à son école à 8 h et à 10 h sa disparition est constatée ».

Amadou Lamine Guissé a déclaré que « l’enfant a disparu par négligence car pour un enfant qui a été déposé à un établissement, le responsable doit prendre toutes les dispositions et faire tout afin que les enfants soient surveillés ».

Le préfet de Bignona a assuré que « depuis ce jour, toutes les équipes de recherches sont à pied d’œuvre et malheureusement à ce jour l’enfant n’est pas encore retrouvé ».

M. Guissé a ajouté qu’ils ne perdaient pas espoir de retrouver l’enfant « le plus rapidement possible afin de le remettre à ses parents ».