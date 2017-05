DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉLECTIONS : Bloqué, Me El hadji Diouf force la porte pour déposer sa liste

Il est arrivé à la direction générale des élections après 23 heures passées d'une trentaine de minutes. Me El hadji Diouf, patron de la coalition Leral a été retenu à la porte par les gardes de la direction des élections sans lui donner de raisons significatives. Après une dizaine de minutes de négociations, visiblement très énervé et ne voulant pas rater son dépôt, Me El hadji Diouf, en compagnie de ses gardes du corps, ont défoncé la grande porte de la Direction générale des élections. Il a forcé le passage avant de monter dans les bureaux en compagnie de Amsatou Sow Sidibé, Pape Samba Mboup et tous ceux qui étaient bloqués à la porte....