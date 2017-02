[DIRECT] SPÉCIAL PLATEAU FINALE DE LA CAN 2017 sur Dakaractu : Le Grand débrief du match Cameroun/Egypte

Dakaractu vous propose le grand débrief de la finale Cameroun/Egypte.

Le plateau est présenté par Samba Ardo Ba, avec comme consultant, l'ancien capitaine de l'équipe nationale Roger Mendy et comme invité le directeur technique national Mayacine Mar.

Ils reviendront sur le déroulement de la CAN en général, la finale en particulier avant de parler des performances des équipes qui étaient venues représenter leurs pays.

Ils analyseront globalement la CAN et parleront du football africain en général en donnant les points forts et les faiblesses.