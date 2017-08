DIFFUSION D’IMAGES OBSCÈNES, PROPOS INJURIEUX... Pourquoi le procureur veut enlever sur la toile d’araignée

Tenir des propos injurieux sur les réseaux sociaux est en phase de devenir banal au Sénégal. Il ne se passe plus un jour sans que des individus postent des messages injurieux ou des images obscènes sur le net.

Certains, à l’image de la chanteuse Amy Collé Dieng n’hésitent même pas à tenir des propos discourtois à l’endroit du Président de la République, première institution du pays. Le constat est inquiétant. Les faits, qui frisent l’indiscipline catégorisée, sont à dénoncer. Car, si on y prend garde, ils peuvent dégénérer et faire basculer le Sénégal dans un chaos total.

Le procureur de la République veut remettre de l’ordre sur la toile afin que chaque internaute puisse connaitre ses limites. Serigne Bassirou Guèye ne badine plus sur certaines publications qui pourront attenter à la vie d’autrui et il l’a fait savoir dans un communiqué qu’il a rendu public.