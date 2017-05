DIFFUSION D’IMAGES A CARACTÈRE PORNOGRAPHIQUE : Moctar Diallo écope de 1 an ferme

Les réseaux sociaux continuent de faire des dégâts au Sénégal. Il ne se passe plus un jour sans qu’une personne ne soit attraite à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour diffusion d’images à caractère pornographique sur les réseaux sociaux.

Hier, c’était le tour de Moctar Diallo qui, jugé, a été condamné à 1 an de prison ferme. En sus, il doit verser à la partie civile la somme de 2 millions de francs Cfa. Devant le prétoire, Khardiatou Diallo est revenu sur les faits.

« Moctar et moi étions en couple. Il m’avait dit qu’il est un agent de renseignements généraux en Guinée. J’ai gagné sa confiance et je faisais tout pour lui. Je lui envoyais mes photos nues. Lorsqu’on a eu des problèmes, il les a envoyées à ma sœur et à un ami. Il me menaçait de les publier sur les réseaux sociaux. C’est lui qui prenait les photos au moment de nos actes sexuels », a-t- elle expliqué.

Le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés. « On échangeait sur WhatsApp au début. Quelques mois plus tard, je lui ai déclaré ma flamme et on a commencé notre relation. Je voulais la marier mais j’ai découvert qu’elle était une fille de mœurs légères car, nous avons eu des relations sexuelles à notre premier rendez-vous alors que je veux épouser une fille vierge. C’est elle-même qui filmait nos ébats avant de les envoyer. J'ai envoyé une seule photo à sa soeur et sa copine » a t-il avoué.

Avant d’ajouter : « Je lui dois de l’argent. Elle m’avait donné une carte bancaire lors de mon voyage à Bamako. J’ai eu à faire des retraits mais cela ne fait pas plus de 2,5 millions de francs. J’ai retiré 445 mille francs Cfa. »

Dans sa plaidoirie, l’avocat de la partie civile a indiqué que le pré- venu a abusé de la confiance de sa cliente et de celle de toute sa famille. « Il amadoue les filles avec le Coran. Il faut ordonner son expulsion parce qu’il est dangereux pour les filles de ce pays », a plaidé, réclamant, en guise de dommages et intérêts, 5 millions de francs Cfa.

Le maître des poursuites, faisant ses réquisitions, a relevé « l’audace particulière du prévenu ». Mieux, il a signalé que ce dernier a menti la dame en lui faisant croire qu’il était un agent des renseignements généraux en Guinée. Ce qui, selon le parquet, est faux : « il est au Sénégal parce qu’il a des bisbilles avec les autorités guinéennes. Son intention était de nuire l’image de la victime et non de l’épouser », a soutenu le parquet qui a requis 1 an ferme. L’avocat de la défense a plaidé l’application bienveillante de la loi. Une plaidoirie qui n’a pas convaincu le juge. Lequel a infligé à Moctar Diallo une peine ferme.