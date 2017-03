DIÉGANE WONE LY : 'Mariama Sarr a tout fait sauf mobiliser des enfants '

La mobilisation pour accueillir le Président Macky Sall a été, ce vendredi, un véritable défi pour les responsables politiques de la région de Kaolack. De Mimi Touré à Diène Farba Sarr en passant par Mariama Sarr, Moussa Fall, Modou Ndiaye Rahma , Daha Diallo etc... chacun a essayé , avec des tee-shirts et autres tuniques de femmes, de se faire remarquer par le Président de la République. Pour Diégane Wone Ly, chef de cabinet de la mairesse de Kaolack, il fallait éviter d'inonder d'enfants les rues. '' Nous avons mobilisé des femmes capables de vote le jour J et non des enfants ''. Perché du haut de son véhicule, le Chef de l'État s'arrangera pour serrer la main de l'essentiel de ses responsables.



Macky, selon nos sources, s'est particulièrement réjoui de la mobilisation de l'ancienne Première ministre...