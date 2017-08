DIAMÉ DIOUF ( Conseiller technique à la Présidence) : " Pourquoi Wade veut-il changer les règles du jeu ? '

« Le Président Macky Sall n’organise pas d'élections, c’est un écart de langage » a tenu d'emblée, à préciser Diamé Diouf, conseiller technique à la Présidence de la République suite à la décision de Wade de boycotter la prochaine Présidentielle si l'organisation n'était pas confiée à une personne ou structure différente du ministre ou du ministère de l'intérieur.



Diamé Diouf de s'étonner d'entendre​ le Président Wade, faire volontairement l'amalgame et de chercher à changer les règles du jeu aussi subitement.



« Je pense que c’est un écart de langage ou une erreur de communication. En tout état de cause, le Président Macky Sall est candidat comme tous les autres candidats à la prochaine élection. Il n'organise rien. C'est l'organe qui l'avait fait sous Wade qui continuera à le faire. Wade ne peut pas demander au Président Macky Sall de changer ses propres règles à lui. Si on doit véritablement changer les règles du jeu politique, ce sera à l’issue d’un dialogue consensuel et inclusif. A partir de ce moment, ce que les acteurs politiques retiendront, c’est ce qui va être mis en œuvre. Cette sortie de Wade est, à mon avis, la suite logique de l’appel à la déstabilisation du pays qu'il a lancé pendant la campagne des élections législatives du 30 juillet 2017. Je pense aussi que pour lui, tous les moyens sont bons pour arriver à amnistier son fils, Karim Wade ». Il boucle par dire ' ' je salue la maturité des Sénégalais qui ont choisi de ne pas suivre l’ancien Président dans sa logique et qui ont utilisé la voix des urnes pour se prononcer.