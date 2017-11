DIALOGUE POLITIQUE - Makhtar Diop du Hcct accuse les récalcitrants de 'chercher vainement à plonger le Sénégal dans une impasse '

Le refus affiché par certains hommes politiques à prendre part au dialogue politique initié par le Président Macky Sall est perçu par Makhtar Diop '' comme une preuve supplémentaire de leur manque de considération vis-à-vis du peuple Sénégalais et de ses intérêts vitaux ''. Le coordinateur de la Convergence des Jeunes Mackystes du Sénégal, qui se prononçait sur la question en marge d'une rencontre politique, confie que '' le Pds ou une partie de lui n'a d'yeux que pour le pouvoir et estime que négocier avec le pouvoir est une manière de baisser les tensions''.



Pour lui '' Wade et ses collaborateurs sont victimes de pressions émanant de Karim Wade qui leur impose de saper le dialogue politique espérant que c'est la seule attitude qui est en mesure de précipiter leur retour aux commandes de ce pays''.



À en à croire, le responsable politique de Gouye-mbind '' l'opposition veut installer le chaos dans ce pays. Elle a décidé de continuer à naviguer à contre-courant des intérêts du peuple Sénégalais. Leurs comportements sont anti-républicains . Le peuple Sénégalais est conscient qu'elle ne peut plus compter sur cette classe qui refuse de travailler pour lui ''.



Le haut conseiller des Collectivités Territoriales de demander au Président Macky Sall de dialoguer avec ceux qui le désirent et de royalement ignorer ceux qui veulent poursuivre les confrontations. '' Nous jeunes de l'Apr, nous riposterons à tous les coups ''.