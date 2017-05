DÉTHIÉ FALL : '' Mankoo est le fruit d'un dépassement collectif... Nous gagnerons et nous formerons un gouvernement ''

Interpellé sur la mise en place par l'opposition d'une coalition '' inédite '' baptisée '' Manko Taxawu Sénégal '', Déthié Fall a préféré parler de '' journée mémorable de la vie politique au Sénégal. '' Le numéro 2 du parti Rewmi confie, sur Tfm, que '' c'est la première fois qu'une coalition de ce calibre a été formée. Les égos ont été dominés'' . Déthié Fall d'expliquer que l'unité de l'opposition est une demande sociale exprimée par certains Sénégalais. Pour ce, ajoute le leader politique, les leaders de partis ont fait preuve d'un dépassement historique des frontières idéologiques, non sans signaler qu'il n'y a eu aucune condition à laquelle les participants ont été assujettis. C'est la volonté qui a primé sur les ambitions personnelles. ''



Il se félicitera de ceux, d'entre eux, qui se sont affranchis de la mouvance présidentielle et qui sont venus rejoindre Manko Taxawu Sénégal au détriment de Benno Bokk Yakaar dont l'esprit et le travail ne recoupent pas d'avec les aspirations des populations.



Quant à l'objectif visé par la structure, le responsable politique déclare, sans hésiter, qu'il s'agit de chercher et d'obtenir une majorité au niveau de l'Assemblée nationale afin de mettre terme au vote mécanique qui, dit-il, a considérablement dévoyé le travail attendu chez les occupants de l'hémicycle.





L'espoir d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale et d'influer sur la formation du gouvernement est ainsi né. Déthié Fall d'annoncer même une future victoire de l'opposition. '' Nous leur ferons face et nous les battrons. Le Président Sall n'a pas dominé la demande sociale qui était, a-t-il dit, son principal adversaire. ''