DÉTHIÉ FALL À MBACKÉ : « Le discours a été une déception… Les réalisations du Président Sall ont une allure logarithmique népérienne »

« Nous sommes venus à Mbacké avec de très hautes personnalités du parti comme Yankhoba Diattara, Thierno Bocoum, Ass Babacar Guèye, sur instruction du Président Idrissa Seck pour venir assister à cette grande manifestation .



Interpellé sur le discours du Président Macky Sall le 31 décembre dernier, Déthié Fall a parlé de « déception immense jamais égalée ». Pour le responsable politique, « le discours n’aura servi qu’à annoncer des promesses qui ont une allure exponentielle, qui croissent très vite, alors qu’il ( le Président) nous a habitués à des réalisations qui ont une allure logarithmique népérienne. Une progression extrêmement lente ». Déthié Fall de marteler que le Chef de l’Etat a demandé aux Sénégalais et bénéficié d’un budget de 13 000 milliards de Cfa durant ces 5 dernières années, soit 10 millions par ménage, si répartis entre les 1, 300 million que compte le Sénégal ».



Il ajoute, dans la foulée, que malgré cette astronomique somme, « aucune réalisation manifeste n’est faite. Le chômage est là, les médecins sont en grève, l’enseignement est toujours dans une crise avec un système agonisant et il se prévaut d’un Ter qui n’est pas une priorité ». Il ajoutera qu’« il y a énormément de choses à dire sur le montage financier de ce train ».

Il saluera par contre la démarche unitaire de l’opposition et rappelle que le Président Macky a déjà trahi la confiance des Sénégalais. « Ce discours de l’autre soir aurait dû être le dernier qu’il devait tenir en tant que Président de la République, hélas ».