DÉTENTION D'UN FAUX ORDRE DE MISSION DE L'OMS : Un Sénégalais et un Gambien arrêtés au Mali

Selon les radars sensibles de Libération, un Sénégalais et son chauffeur gambien ont été interpellés depuis la semaine dernière à Yorosso, au Mali. Le Sénégalais détenait un ordre de mission de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et des cartes de visite. Selon des sources judiciaires, il est accusé de faux et usage de faux et de vol qualifié. Les enquêtes sont en cours...