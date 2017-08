DERNIERS DÉVELOPPEMENTS DES SACCAGES À TOUBA - Assane Mbacké (Pds) et Mor Lô (Bby) arrêtés... Les 'Dolly' cuisinés... Me Babou s'étonne...

Cest Me Abdoulaye Babou qui donne l'information. Serigne Assane Mbacké a été arrêté dans le cadre des enquêtes menées par la police spéciale de Touba suite au saccage de bureaux de vote le jour des élections législatives. Le Mbacké-Mbacké serait dans de beaux draps suite au visionnement de vidéos dans lesquelles il menaçait de vandaliser lesdits bureaux. Il aura de la compagnie en la personne de Mor Lô, mandataire de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau de la Commission départementale de recensement des votes à Mbacké. Le responsable politique de l'Apr serait plongé dans le bain judiciaire par un témoin qui l'accuse d'avoir aussi pris part aux saccages. '' C'est étonnant. Je ne sais pas pourquoi​ il aurait vandalisé des bureaux '' commentera l'avocat. Il s'étonnera que Serigne Cheikh Mbacké et Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly n'aient pas été arrêtés sous prétexte qu'il est député. Me Babou précise que nul n'est encore député tant que les résultats définitifs n'auront pas été publiés par l'organe compétent qu'est le Conseil Constitutionnel.



Me Abdoulaye Babou de rappeler que ''220 bureaux de vote ont été saccagés et d'autres bloqués et que 93.011 électeurs ont été empêchés de voter. ''



Vu que le poids électoral de Touba qui représente les 73% de l'électorat départemental et l'importance des électeurs favorables à Bby empêchés de s'exprimer, Me Babou est d'avis que ses clients auraient remporté '' ses élections avec des scores à la Soviétique ''.

Ainsi, demandera-t-il '' à titre principal '' que soit ordonnée la tenue de nouvelles élections dans le département de Mbacké selon les voies de droit habituelles. Mais encore, '' à titre subsidiaire '' que soit décidé qu'à l'exception de Touba, les résultats obtenus dans les autres localités du département de Mbacké où le vote s'est déroulé normalement serviront de référence...Vu le décompte dans les villes de Mbacké et d'autres communes rurales, que soit adjugé à la coalition Benno Bokk Yaakar la totalité des 5 sièges de député mis en compétition à l'occasion des élections législatives du 30 juillet 2017. Dakaractu suit le dossier de près...