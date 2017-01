DERNIERE MINUTE : Toumba Diakité sera extradé en Guinée

Les autorités guinéennes ont finalement eu gain de cause. Aboubakry dit Toumba Diakité a vu son sort scellé par la chambre d'accusation du Tribunal de Dakar. Macky Sall refile donc à Alpha Condé la patate chaude qui avait réussi à passer entre les mailles du filet depuis 2009.

Toumba Diakité, ex-chef de la garde présidentielle Guinéenne était recherché depuis sa tentative d'assassinat du sulfureux Dadis Camara dont il était le garde de corps et homme de confiance. L'homme est aussi soupçonné d’être derrière les tragiques événements survenus au stade de Conakry le 28 septembre 2009 qui avaient fait plusieurs morts et des centaines de blessés dont des cas abominables de viols. Pour rappel, Fatou Bensouda procureure de la CPI avait demandé aux autorités Guinéennes de traduire en justice tous les coupables de ces atrocités.

Diakité est tombé le 17 décembre dernier à Ouakam après une filature serrée et minutieuse de la Section de recherches de la gendarmerie nationale sénégalaise.