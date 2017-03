DERNIÈRE MINUTE : Le ministre de la Justice Me Sidlki Kaba victime d'un accident

Le Garde des Sceaux et Ministre de la Justice Me Sidiki Kaba vient d'être victime d'un accident sur la route de Tambacounda aux environs de 14 heures entre Missirah et Koungueul. Le choc s'est produit à l'entrée de Koungheul. Nos sources nous confient son chauffeur se serait cassé un bras. Aux soins à l'hôpital de Kaolack, il pourrait être acheminé sur Dakar avec la diligence du Préfet.

Nous y reviendrons.