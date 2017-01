DERNIERE MINUTE : Le maire de la Médina Bamba Fall et Cie placés sous mandat de dépôt

Le maire de la Médina Bamba Fall et Cie viennent d'être placés sous mandat de dépôt après leur face-à-face avec le Juge.

Après plusieurs retours de parquet, Bamba Fall et Cie, présumés auteurs du saccage de la permanence du parti socialiste viennent d'être placés sous mandat de dépôt et vont, de ce fait, passer leur première nuit à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss.

Nous y reviendrons