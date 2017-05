DERNIÈRE MINUTE : Le PDS et ses alliés quittent Manko et créent leur propre coalition dirigée par Wade

La décision que viennent de prendre le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et ses alliés vont considérablement affaiblir la coalition de l'opposition.

Dakaractu est en mesure de révéler que le PDS appuyé par Mamadou Diop Decroix de Aj, Mamadou Lamine Diallo de Tekki et Pape Diop de Bokk Gis Gis, vient de quitter Manko Taxawou Sénégaal.

Ils ont créé une nouvelle coalition dénommée "Coalition Gagnante Wattu Senegaal" dont la tête de liste est Me Abdoulaye Wade.

Pour le moment, la toute nouvelle coalition de l'opposition se réunit au siège de Bok Gis Gis de Pape Diop sur la VDN.

Nous y reviendrons avec plus de détails...