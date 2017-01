DERNIÈRE MINUTE/GAMBIE : Yaya Jammeh accepte de quitter la Gambie à condition que...

Les négociations entre Yaya Jammeh et les présidents Alpha Condé et Mohamed Aziz sont en train de connaitre une fin heureuse. Selon des informations, le président sortant de la Gambie accepterait de laisser le pouvoir et d'aller en Guinée avec Alpha Condé. Néanmoins, Yaya Jammeh aurait posé la seule condition qu'on lui notifie des garanties de la CEDEAO, de l'Union Africaine et de l'ONU. Une notification que les présidents vont examiner dans les minutes qui suivent...